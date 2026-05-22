「OMO7大阪(おも)by 星野リゾート」(大阪府大阪市)は6月1日、OMOブランド3施設で推進する「愛犬都市旅宣言」に基づき、飼い主も愛犬も妥協しない、新しい都市旅を提案する。ガーデンエリアで愛犬と過ごすイメージ○愛犬都市旅宣言とは?愛犬都市旅宣言とは、OMOが提唱する、愛犬と気軽に都市を満喫する新しい旅のスタイル。愛犬との都市観光における「散歩コースや同伴可能な店を探す手間」や「外出時の留守番への不安」といった心