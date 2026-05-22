ファミリーマート、楽天グループおよび楽天ペイメントは5月22日、パートナーシップの取り組みを推進し、楽天市場のポイントアッププログラム「SPU」において、7月1日よりファミリーマートが対象サービスに参加することを発表した。楽天市場のポイントアッププログラム「SPU」対象サービスに楽天グループ外企業として、ファミリーマートが初めて参加本取り組みにより、全国のファミリーマートにおいて、共通ポイントサービス「楽天