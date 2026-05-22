“国民の母”と呼ばれ、日本でも人気を集めた『宮廷女官チャングムの誓い』に出演した女優の故ヨ・ウンゲさんが、この世を去ってから17年の歳月が流れた。ヨ・ウンゲさんは2009年5月22日、肺がん闘病中に死去した。享年69歳だった。【画像】整形失敗で“うつ病”に…急逝した韓国女優2007年に腎臓がんと診断され、韓国SBSの時代劇『王と私』を途中降板したヨ・ウンゲさんは、手術後にKBS2ドラマ『ヨメ全盛時代』で復帰。その後、肺