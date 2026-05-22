グレープストーンのスイーツブランド「TOKYO TULIP ROSE(TOKYOチューリップローズ)」は、2026年5月27日から『チーズローズ･白桃』を販売する。【チーズローズ･白桃の画像はこちら】◆チーズローズ･白桃 ※生菓子、要冷蔵【価格】4個入 1,458円(本体価格1,350円)【日持ち】当日中【期間】2026年5月27日〜8月31日ごろ【販売店】TOKYO TULIP ROSE 西武池袋店･阪急うめだ店･そごう横浜店･羽田空港第2ターミナル店【販売時間】開店時〜