【CSMグロンギベルト ゲドルード】 5月22日16時より予約開始 11月 発送予定 価格：34,100円 バンダイは、大人向けなりきり玩具「CSMグロンギベルト ゲドルード」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月22日16時より予約受付を開始する。発送は11月を予定し、価格は34,100円。 本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダークウガ」に登場するグ