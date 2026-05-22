カンテレ制作の映画『揺さぶられる正義』が、世界の優れた映像コンテンツを表彰する国際メディアコンクール「ニューヨークフェスティバル TV＆フィルムアワード」の映画・長編ドキュメンタリー部門で銀賞を受賞した。現地21日に発表された。【写真】“弁護士資格を持つ”関西テレビ報道記者・上田大輔氏同作は、ギャラクシー賞や民放連盟賞など、さまざまな賞を重ねた「検証・揺さぶられっ子症候群」シリーズ3番組にその後も取