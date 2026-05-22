新潟市西区のスーパーマーケットからチョコレートを2箱盗んだとして55歳の男が21日夕方、現行犯逮捕されました。窃盗の疑いで現行犯逮捕されたのは、新潟市西区に住む自称、会社員の男（55）です。警察によりますと、男は21日午後4時15分ごろ、新潟市西区内のスーパーマーケットで、チョコレート2箱（販売価格合計924円）を盗んだ疑いが持たれています。男がチョコレートを