数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『MAQUIA 7月号』（集英社）の「美容家 神崎 恵 厳選 THE 神 BOX」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。『MAQUIA 7月号』の「美容家 神崎 恵 厳選 THE 神 BOX」が見逃せない！集英社から5月21日に発売さ