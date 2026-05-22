新疆生産建設兵団第13師新星市柳樹泉農場のブドウ畑では18日、「ここをタップすれば水量を調整できる。50％に設定しよう」と指導を受けながら、栽培農家の苟文明さんがスマートフォンを用いたデジタル灌漑システムの操作方法を学んでいた。中国新聞網が伝えた。栽培農家はスマートフォンの画面で簡単な操作をするだけで、灌漑の水量や時間を調整できる。苟さんは、「以前は水やりのたびに毎日畑へ行き、手動でバルブを開閉しなけれ