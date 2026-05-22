最新のデータによると、2026年第1四半期（1〜3月）、中国造船業の三大指標（造船完成量、新規受注量、手持ち受注量）は引き続き世界をリードしています。このうち、新規受注量は前年同期比195．2％増、手持ち受注量は同43．6％増となり、受注量は世界全体の約70％を占め、複数の造船所で受注の納品時間は2030年になっています。広東省広州市南沙にある造船所では、40万トン級の二つのドックに建造中のさまざまな船が並んでいます。