初夏の気配とともに、今年も「梅の季節」がやってきます。店頭に青々とした梅が並び始めるこの時期、「そろそろ梅仕事を始めようかな」という人も多いのではないでしょうか。そこで、日本一の梅の産地・和歌山県みなべ町で5代続く梅農家に生まれ、塩と紫蘇だけで作る“昔ながらの梅干し”の製造を行なう山本将志郎さんに梅の魅力や楽しみ方を伺います。前回の「完熟梅」の選別法に続き、今回は「青梅」の選別について詳しく解説し