ダイハツとSPKで構成される「D-SPORT Racing Team」は、2026年5月28日から31日にかけて行われるFIA世界ラリー選手権（WRC）第7戦「フォーラムエイト・ラリージャパン2026」に参戦することを明らかにしました。参戦車両は「ダイハツ コペン GRスポーツ」です。同チームのラリージャパン参戦は2022年から数えて5大会連続となります。【画像ギャラリー】軽で世界に挑む！魔改造なコペンを画像で見る！前大会にあたる2025年大会