辻井くぬえが、2nd EP『汽水域』（読み：きすいいき）を7月15日にリリース。あわせて収録曲「Pulse Wave」のMVが公開された。 （関連：【映像あり】辻井くぬえ、楽曲の展開とシンクロする「Pulse Wave」MV） 本EPには、すでに配信がスタートしているアップテンポなエレクトロサウンドが印象的な「Pulse Wave」、オルタナティブロックを基調とした「27 Club」、「Last Summer Bye-bye」を新たなサウンドアプロ