北中米ワールドカップの開幕を前に、元日本代表監督の西野朗氏がスペシャルトークセッションに参加。株式会社エイペストが協賛のイベントで、現在の日本代表を率いる森保一監督について語った。東京五輪を前に、当時は日本サッカー協会の技術委員長を務めていた西野氏は、自国開催の五輪で代表チームを率いる指揮官を選定。サンフレッチェ広島で３度のJ１優勝に導くなど、確かな手腕を発揮していた森保監督に白羽の矢を立てた