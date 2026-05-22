ITなど技術分野の人材不足が深刻な中、女性の技術者を増やす取り組みとして、女子中高生が企業を見学し、女性技術者と直接対話することで、理系に進む自信を持ってもらおうというプログラムが行われています。5月21日には、十文字高校の1年生17人が、港区にあるCARTA HOLDINGSというデジタルマーケティングの企業を訪問し、エンジニアとして働く女性社員と対話しました。この企業は、スマホやテレビに効果的な広告を出すためのシス