【ワシントン＝阿部真司】米民主党全国委員会は２１日、２０２４年大統領選に関する報告書を公表した。カマラ・ハリス前副大統領の敗因について、バイデン前政権内で軽視されていたことにあるとの見方を示した。報告書は、前政権が「ハリス氏を政権内で適切に位置づけなかった」と指摘した。ハリス氏が出馬前、不法移民問題など政権の難題を担当した結果、存在感を示せず、大統領候補としての準備を整えられなかったと分析した