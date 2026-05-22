お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）が22日、MCを務める日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に出演。中東情勢の混乱長期化を受け編成する2026年度補正予算案に関してコメントした。エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡は事実上の封鎖が続き、原油や液化天然ガス（LNG）などの価格上昇は電気・ガス料金に本格的に影響し始める見通し。値上がりする7〜9月の電気・ガス料金の補助の財源として26年度当初予