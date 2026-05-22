「大相撲夏場所・１３日目」（２２日、両国国技館）元十両で右膝手術からの完全復活を目指す東三段目７７枚目の木竜皇（２３）＝立浪＝が天昇山（玉ノ井）を押し出し、７戦全勝とした。天昇山は６勝１敗。モンゴル出身で１９７センチの長身を誇る天昇山に低く当たって中に入り、相手の引きに乗じて押し出した。「いい相撲でした。相手が引いてきたのは、自分に圧力がある証拠」とうなずいた。優勝はこの日に全勝対決を迎え