◆陸上関東学生対校選手権第２日（２２日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）男子１部１５００メートル決勝が行われ、順大の後田築（４年）が３分４８秒８０で優勝した。４００メートルから飛び出し、大逃げした早大ルーキーの本田桜二郎は３分４９秒３６で２位惜敗だった。最初の４００メートルは１分１２秒の超スローペースで始まった。その直後、本田が一気にペースを上げて独走。４００メートルから８００メートルを約