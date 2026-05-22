PayPayは5月15日、地方自治体と連携したキャンペーンについて、あらたに2026年6月以降に実施が決定した施策を発表した。○岩手県奥州市で最大20%還元岩手県奥州市では「物価高騰に負けるな奥州!〜対象店舗でPayPayを利用すると最大20%が戻ってくるキャンペーン〜」を実施する。開催期間は7月1日 午前0時〜7月31日 午後11時59分。キャンペーンは早期に終了することがある。期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大20%のPayPayポイ