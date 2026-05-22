ヤクルトは２２日、育成選手のモンテル外野手と支配下選手登録を結んだと発表した。背番号は「０２４」から「９０」に。年俸は５００万円（推定）。この日から１軍の練習に合流したモンテルは「１軍の舞台で勝負できるといううれしい気持ちです。レギュラーを取れるくらいまでチームに貢献できれば」と意気込んだ。ヤクルトは並木が左太もも裏肉離れで戦列を離脱し、丸山和は右太もも裏の張りで体調が万全でないなど外野が手薄