◇大相撲夏場所１３日目（２２日、東京・両国国技館）第６３代横綱のしこ名を継承したモンゴル出身で東三段目６枚目・旭富士（伊勢ケ浜）が元十両で西同２２枚目・三田（二子山）を押し出し、７戦全勝とした。序の口デビューからの本割の連勝も２１に伸ばした。立ち合いで相手を見てからもろ手で押し、そのまま土俵際に追い込んだ。最後は右で一押し。昨年７月の名古屋場所では十両優勝を経験している人気力士の三田との注目の