フィギュアスケート男子で五輪２大会連続メダリストの宇野昌磨さんと、２０１６年世界ジュニア女王の本田真凜さんが２２日、都内で会見に臨み、アイスダンスのカップルとして競技復帰し、２０３０年五輪を目指すことを発表した。「せーのっ」と息を揃えた２人は「２０３０年のオリンピックに、出場することです」と、目標を掲げた。ともに２０２４年にシングルで現役引退した宇野さんと本田さん。同年１０月にアイスダンスの挑