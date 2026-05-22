ファミリーマートは5月21日、プライベートブランド「ファミマル」の冷凍食品から、同ブランド担当者が選ぶ「家計を支えるベストイレブン」を発表した。「家計を支えるベストイレブン」発表○毎週火・金は「カッキーン!生活応援割」毎週火・金はファミマの「カッキーン!生活応援割」同社では、2026年3月31日〜2027年2月26日までの期間、生たまご・ハム・納豆などの商品・冷凍食品を対象に「毎週火・金 カッキーン!生活応援割」とし