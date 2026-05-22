初代タイガーマスク（佐山サトル）率いるストロングスタイルプロレス（ＳＳＰＷ）は２２日、２７日後楽園ホール大会を「新間寿メモリアル興行」とすると発表した。新間氏は?過激な仕掛け人?の異名を取った昭和プロレスの重鎮で、昨年４月２１日に９０歳で死去した。団体は「２０２６年４月２１日に１周忌を迎えた故・“過激な仕掛人”新間寿会長のメモリアル興行として開催させていただくことになりました。初代タイガーマスク