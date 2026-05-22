◆女子プロゴルフツアーブリヂストンレディス第２日（２２日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）第２ラウンド（Ｒ）は降雨によるコースコンディション不良のため、午後０時４５分に競技中止が決定した。この日のスコアは無効となり、５４ホールの短縮競技となった。２３日に第２Ｒ、２４日に決勝Ｒを行う。この日は雷雲接近のため２時間半遅れて午前９時３０分に大１組がスタート。コースは激しい雨に