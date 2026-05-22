「ホリエモン」こと実業家の堀江貴文氏が2026年5月21日にXで、堀江氏がプロデュースした会員制和牛専門店「WAGYUMAFIA（ワギュウマフィア）」について、警察や保健所などに連絡される被害に遭っているとし、料理研究家のリュウジさんに対して「めちゃくちゃ迷惑してます」と訴えた。食用菊のパフォーマンスに「美しい。この儚さが日本の美」堀江氏がプロデュースした会員制和牛専門店「WAGYUMAFIA（ワギュウマフィア）」では、複数