フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムを更新し、オフショットを公開しました。【写真を見る】【中川安奈】デニムジャケットコーデでミュージカルを観劇「大好きな妹を誘って」「感動で終始タオルが離せず..」中川さんは、「ちょっとすずしかったのでヴィンテージのデニムジャケット、Levi's 70505 "E"でお出かけ♥」と、ポニーテール姿で投稿。「楽しみにしていた劇団四季の『アナと雪の女王』を大好き