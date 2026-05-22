東京大学大学院をめぐる贈収賄事件で、収賄の罪に問われている東大大学院・元特任准教授の男に対し、東京地裁は懲役1年、執行猶予2年の有罪判決を言い渡しました。東大大学院・元特任准教授の吉崎歩被告（46）は2023年3月から2024年8月の間に、一般社団法人「日本化粧品協会」との共同研究で便宜を図った見返りに、高級クラブや性風俗店でおよそ196万円相当の接待を違法に受けた罪に問われています。東京地裁はきょう（22日）の判