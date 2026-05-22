フィギュアスケートのオリンピック2大会連続メダリストの宇野昌磨（28）と2016年の世界ジュニア女王・本田真凜（24）が22日会見し、アイスダンスで2030年のオリンピック出場を目指すことを報告した。宇野は「私たちはアイスダンスチームを結成し、競技挑戦することを決意しました。そして2024年10月頃に2人でこの決断をし、今日これまでアイスダンスに真剣に取り組み、今日まで歩んできました」。本田も「今年の秋の大会より選手と