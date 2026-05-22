高市早苗首相は22日、スピードスケート女子で通算10個の五輪メダルを獲得して引退した高木美帆さん（32）に、国民栄誉賞の授与を検討するよう関係省庁に指示した。木原稔官房長官が記者会見で明らかにした。高木さんは日本スケート連盟を通じ「官邸からは連絡を頂きました。国民栄誉賞について検討していただけるだけでも、光栄に思います。検討結果を楽しみに待ちたいと思います」とコメントした。北海道出身の高木さんは、