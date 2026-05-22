米議決権行使助言会社のインスティテューショナル・シェアホルダー・サービシーズが、中部電力が6月の定時株主総会に諮る林欣吾社長や勝野哲会長の取締役再任案に反対を推奨したことが22日分かった。原発データ不正を考慮した。