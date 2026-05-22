さいたま市で住宅が燃える火事があり、住人の男性がけがをしました。22日午前4時前、さいたま市南区の木造3階建て住宅で「煙が出ている、火事ではないか」と近くの住民から110番通報がありました。消防車など16台が出動し火はおよそ2時間後にほぼ消し止められました。この火事で火元の家に住む66歳の男性がけがをして病院に搬送されましたが意識はあるということです。男性は「酒を飲んで寝ていたので火事の発生に気付かなかった」