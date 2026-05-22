【「ヤングアニマル」11号】 5月22日 発売 価格：530円 「ヤングアニマル」26年11号 【拡大画像へ】 白泉社は、「ヤングアニマル」11号を5月22日に発売した。価格は530円。 表紙と巻頭グラビアには榎原依那さんが登場。特別付録として、両面クリアファイルがついてくる。また、美波那緒さんが巻末グラビアに登場する。 巻頭カラーは、「紫雲寺家の子供たち」。