【第97話】 5月22日公開 第97幕を読む 【拡大画像へ】 少年画報社は5月22日、平野耕太氏によるマンガ「ドリフターズ」の第97幕「華の淑女」をCOMIC Y-OURSで公開した。 第97幕では、炎を身に纏ったジャンヌが迫る。与一の弓すら防ぐ彼女に対し、サンジェルミ伯がある策を打つが……。 COMIC Y-OURS「ドリフターズ」のページ (C)平野耕太／少年画報社