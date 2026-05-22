【第21話】 5月22日公開 第21話を読む 【拡大画像へ】 少年画報社は5月22日、平野耕太氏によるマンガ「ヘルシング」第21話をCOMIC Y-OURSで公開した。 第21話では、戦いを終えたアーカードたちのもとにアンデルセンが襲来。殺し合いが始まると思いきや、彼は一同に小型ジェットの譲渡書を渡す。 「ヘルシング」のページ (C)平野耕太／少年画報社