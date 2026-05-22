ロサンゼルス・レイカーズのJJ・レディックHC（ヘッドコーチ）が、来シーズンに向けて改善すべきポイントについて語った。シーズン終了会見の内容を、現地メディア『LakersNation.com』が取り上げている。 「ディフェンス面では、チーム全体としてもっと良いシーズンを送る必要がある。改善の兆しはあったと思う。また、何度も言っていることだけど、守備を向上できたのはコーチ