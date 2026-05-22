5月22日、アディダス ジャパンは、6月5日から7日にかけてイタリア・トレヴィーゾで開催される『ADIDAS EUROCAMP 2026（アディダス ユーロキャンプ 2026）』へ、日本からハウエット凪音（Boogie’s Basketball U18）とベネディクト研一郎（St.George’s School）の2選手を派遣すると発表した。 アディダスは、世界と戦える日本人バスケットボールプレーヤーの育成を目的としたプロジェクトを