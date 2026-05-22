シーホース三河は5月22日、ジェイク・レイマンが「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」をもって退団することを発表した。同日15時にBリーグの自由交渉選手リストへ公示される。 現在32歳のレイマンは、 206センチ95キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。「NBAドラフト2016」でオーランド・マジックから2巡目全体47位を受け、トレードで加入し