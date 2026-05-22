「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２２日正午現在でフジクラが「買い予想数上昇」２位となっている。 ２２日の東証プライム市場で、フジクラが大幅続伸。同社は１４日後場に決算発表を行い、２７年３月期連結最終利益は前期比０．７％減の１５６０億円となる見通しを公表した。減益予想を嫌気した売りで、株価は１４日高値７９３３円から２０日安値４１５６円まで５割近い急落を演じた。１９