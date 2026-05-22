２２日に実施された流動性供給（第４５４回）入札（対象：残存期間５年超１１年以下）は、最大落札利回り格差がプラス０．０１９％、平均落札利回り格差がプラス０．０１４％となった。応札倍率は２．５１倍となり、前回（４月１６日）の３．０１倍を下回った。 出所：MINKABU PRESS