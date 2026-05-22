Ｓｏｌｖｖｙが続伸している。この日、運営する住宅用太陽光発電システム・蓄電システムに関する「経済効果シミュレーション保証」が、エクソル（東京都港区）に採用され、サービスが提供開始されたと発表しており、好材料視されている。 Ｓｏｌｖｖｙの「経済効果シミュレーション保証」は、太陽光発電システム導入時に算出した発電量シミュレーションと、実際の発電量に一定以上の差異が生じた場