かっこが続伸している。この日、不正検知サービス「Ｏ－ＰＬＵＸ（オープラックス）」が、ＬＩＸＩＬの公式通販サイト「ＬＩＸＩＬストア」に採用されたと発表しており、好材料視されている。確実な検知精度や根拠の透明性、スピーディーな導入などが評価され、採用によりクレジットカード不正利用などの不正注文対策強化に大きく貢献しているという。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文