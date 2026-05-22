[故障者情報]松本山雅FCは22日、GK上林豪が左肩関節脱臼と診断されたことを発表した。全治期間は公表しておらず、今後手術を受けるという。上林は明治大出身のプロ2年目で、今季はセレッソ大阪から松本に期限付き移籍している。今月6日のFC岐阜戦(○3-0)でプロデビューを飾ったものの、後半44分に負傷交代していた。