羽根布団もふっくら仕上がる！「冬物寝具の自宅洗い」失敗しないためのポイント【画像で見る】乾くまで触らない！丸2日干してしっかり乾かす「冬物布団」洗濯のコツ「冬の布団、家で洗えたらラクなのに…」そう思いながらも、どう洗えばいいのかわからず、干すだけにしてしまうこと、ありませんか？今回は、掛け布団を自宅で洗うときのポイントをプロに教えてもらいました。2日連続の天気のいい日を選んで、洗って乾かして、その