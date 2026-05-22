開催：2026.5.22 会場：チェース・フィールド 結果：[Dバックス] 2 - 1 [ロッキーズ] MLBの試合が22日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとロッキーズが対戦した。 Dバックスの先発投手はエデュアルド・ロドリゲス、対するロッキーズの先発投手はザカリー・アグノズで試合は開始した。 6回裏、2番 コービン・キャロル 3球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナ&#