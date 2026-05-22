【その他の画像・動画等を元記事で観る】 JO1の川西拓実が、ソロオリジナルEP『Sketch』を6月24日0時に各種音楽配信サービスにてデジタルリリースすることが決定した。 ■川西拓実が個人の楽曲を配信リリースするのは今回が初 メンバーセルフ企画『PLANJ』（読み：プラント）としてリリースされる本EP。 併せて、ジャケット写真、アーティスト写真も公開。ジャケットは川西自身がデザ