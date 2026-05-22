昨年、京都の私立大４校に入学した学生らの保護者を対象にした調査で、下宿生は仕送りから工面できる生活費は１日当たり６５７円しかない実態が、京滋地区私立大学教職員組合連合の調査から分かった。物価高騰に直面する中、実家を離れて進学した私大生を取り巻く厳しい環境が浮き彫りになっている。（矢沢寛茂）調査は１９８８年から実施。今回は３８回目で、昨年５〜９月、立命館、同志社、龍谷、京都橘の４校に在籍する学生