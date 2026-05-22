プロフィギュアスケーターの宇野昌磨さん（28）とプロフィギュアスケーターの本田真凜さん（24）が22日に都内で会見。アイスダンスチームを結成したことを報告した。ともにトヨタ自動車の所属選手となり、3月に選手登録を済ませた。宇野さんは以前、トヨタ自動車の社員選手だったが、今回は社員ではなく、所属契約を結び、サポートを受ける。本田さんも同様に所属契約選手となる。競技活動は秋に行われる予選会を皮切りに、