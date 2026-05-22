2023年時点で精神疾患を抱える人は世界で約12億人にのぼり、1990年以降95.5%増加したことが新たな研究で明らかになった/Jordan Lye/Moment RF/Getty Images（CNN）2023年時点で精神疾患を抱える人は世界で約12億人にのぼり、1990年以降95.5%増加したことが新たな研究で明らかになった。最も大きく増加したのは不安障害とうつ病で、2023年に最も多く見られた疾患でもあった。3位は、他の精神疾患や薬物依存を伴わないパーソナリティ